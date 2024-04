Jaime Faria brilha no challenger de Oeiras

Faria entrou muito bem no centralito do Jamor e, graças a duas quebras de serviço, assumiu de imediato a liderança do encontro.”, explicou o jogador nacional.O próximo adversário de Jaime Faria, que este ano já conquistou quatro títulos ITF e soma sete triunfos em quadros principais do circuito challenger, sairá do embate entre o francês Quentin Halys (169.º) e Chun-Hsin Tseng (250.º), de Taiwan.O challenger de Oeiras prossegue esta terça-feira, com a estreia do português Henrique Rocha, logo seguido do compatriota Gastão Elias e do italiano Fabio Fognini, primeiro cabeça de série.