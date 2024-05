Jaime Faria nos "quartos" do Oeiras Open 4

No segundo encontro da jornada de quarta-feira, disputado em português e no "court" central, o tenista do Centro de Alto Rendimento da Federação Portuguesa de Ténis, que ocupa o 233.º lugar no ranking ATP, precisou de apenas uma hora e 22 minutos para eliminar o adversário, por duplo 6-4.Jaime Faria, de 20 anos, quebrou o serviço de Heide (182.º ATP) em três ocasiões, uma no primeiro set e duas no segundo parcial, concedendo apenas um "break", para marcar encontro com o austríaco Dennis Novak (192.º ATP), responsável pelo desaire do norte-americano Alex Michelsen (69.º ATP), por 7-6 (7-3) e 6-4.”, explicou o lisboeta.Após as derrotas de Frederico Silva, Henrique Rocha e Gastão Elias na primeira ronda, a representação nacional está agora apenas a cargo de Jaime Faria, semifinalista do Oeiras Open 3, que conquistou agora o 32.º triunfo da época.