Jieni Shao ganha no Saudi Smash em ténis mesa, Fu Yu e João Geraldo eliminados

A portuguesa Jieni Shao qualificou-se hoje para os 16 avos de final do Saudi Smash, enquanto Fu Yu e João Geraldo perderam na primeira ronda do torneio de ténis de mesa de Jeddah.

Jieni Shao, 71.ª do ranking mundial, bateu a indiana Sreeja Akula, 38.ª, por 3-1, pelos parciais de 11-7, 13-11, 9-11 e 14-12.



Na próxima ronda, vai encontrar a jovem prodígio japonesa Miwa Harimoto, de apenas 15 anos, mas já oitava da hierarquia internacional.



Quanto a Fu Yu, 65.ª do ranking, não resistiu à singapurense Zeng Jian, 59.ª, sendo derrotada por 3-0, nomeadamente com 8-11, 11-13 e 3-11.



João Geraldo, 55.º, cedeu igualmente ao favoritismo do dinamarquês Jonathan Groth, 27.º, que se impôs por 3-1, designadamente 13-11, 11-9, 10-12 e 16-14.



No domingo, Marcos Freitas, 14.º, entra em ação ao defrontar o australiano Nicholas Lum, 40.º, enquanto Tiago Apolónia, 57.º, vai encontrar o alemão Dang Qiu, 10.º