A lusa, 71.ª do ranking mundial, superou a 131.ª da mesma hierarquia pelos parciais de 11-4, 11-4 e 11-2, indo agora defrontar a vencedora do embate entre a neerlandesa Sarah de Nutte (102.ª) e a croata Mateja Jeger (209.ª).João Monteiro (76.º) vai disputar a qualificação masculina, jogando esta quinta-feira com o saudita Mohammed Alqassab (800.º).Marcos Freitas, João Geraldo e Fu Yu têm entrada direta no quadro principal.