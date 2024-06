João Almeida sobe a segundo na Volta a Suíça após quarta etapa

A etapa foi ganha pelo norueguês Torstein Traen (Bahrain-Victorious), que vingou a fuga do dia ao final de 171 quilómetros entre Rüschlikon e Gotthard Pass, no final de uma chegada em alto nos Alpes.



Foi aí que Yates, que partilha a liderança da equipa com Almeida, fez a diferença, após a equipa preparar o seu ataque nos quilómetros finais, conseguindo ganhar uma margem confortável a todos os favoritos e chegar em segundo, a 23 segundos de Traen.



O dinamarquês Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) chegou em terceiro, a 48 segundos, a mesma distância creditada ao ciclista português, quarto na linha de meta.



Nas contas da geral, Yates é agora o líder e grande favorito à vitória final, após um dia de alta montanha em que se mostrou em grande nível, seguido de perto por Almeida, segundo a 26 segundos, a mesma distância de Skjelmose, neste caso no terceiro posto.



Só o colombiano Egan Bernal (INEOS), no quarto posto, se mantém também a menos de um minuto, a 49 segundos, com o restante pelotão já a mais de 60 segundos da camisola amarela.



Nelson Oliveira (Movistar) cortou a meta no 68.º posto e é 65.º à geral, enquanto Rui Costa (EF Education-Easy Post) segue no 69.º.



Na quinta-feira, a quinta etapa prossegue nos Alpes e na dureza da alta montanha, com 148,6 quilómetros entre Ambrì e Carì.