João Oliveira e Mariana Bento campeões de provas combinadas

Mariana Bento, do Jardim da Serra, conquistou o título pela segunda vez, depois do triunfo em 2022, ao somar 4.269 pontos, o terceiro melhor registo de sempre, atrás da recordista nacional Naide Gomes (4.759) e de Lecabela Quaresma (4.473).



A atleta do clube madeirense impôs-se a Jéssica Barreira, do Sporting, que ficou no segundo lugar, com 4.136.



No heptatlo, João Oliveira, do CA Marinha Grande, sucedeu ao cinco vezes campeão Manuel Dias, com 5.154 pontos, à frente de André Oliveira (4.820), do Belenenses, e do sub-23 Gonçalo Alegria (4.302), do Sporting.