Joseph Blackmore recupera amarela na Volta a França do Futuro

A ligação entre Les Karellis e Condoue, de 119,3 quilómetros, novamente com um perfil de montanha, permitiu a Blackmore ganhar cerca de cinco minutos ao rival espanhol e chegar de novo ao primeiro lugar, no termo da quinta e penúltima etapa.



Um grupo de oito ciclistas chegou destacado à meta, com cinco minutos sobre o grupo principal, integrando como nome mais destacado Blackmore, que poderá ter ganho aqui a classificação final, ao ser sexto, 4.58 minutos à frente de Torres.



O vencedor do dia foi o italiano Florian Kajamini, em 2:53.43 horas, com um primeiro pelotão a cerca de cinco minutos e um segundo, que integrava o anterior vice-líder Jarno Widar, da Bélgica, a 7.21.



Quando ainda falta uma derradeira etapa, de montanha também, comanda com 24 segundos sobre o neerlandês Tijmen Graat e 45 sobre o francês Leo Bisiaux. Torres caiu para sexto, a 3.55, e Widar sétimo, a 6.49.



Os portugueses Lucas Lopes e Daniel Lima continuam a fazer uma boa prova e estão agora os dois no top 15.



Na etapa, Lopes foi 16.º, a 5.09, e Lima 37.º, a 7.21, num grupo em que também estavam Gonçalo Tavares, 28.º, e Alexandre Tavares, 34.º. António Morgado perdeu mais tempo, ao ser 82.º, a 14.40.



Na geral, Lopes é 13.º, a 10.40, e Lima 15.º, a 12.02.



Seguem-se Montez, 36.º, a 23.01, Tavares, 53.º, a 37.19, e Morgado, 84.º, a 1:00.58.



A mais importante corrida para o escalão sub-23, disputada por seleções nacionais, termina sábado, com a ligação entre Bobbio Pelice e Colle delle Finestre, em 125,9 quilómetros, com chegada em escalada de categoria especial.