Judo Mundiais. Bárbara Timo e João Fernando eliminados

A canadiana, bronze em Tóquio2020 e vice-campeã mundial em 2022, pontuou com um waza-ari logo aos 01.13 minutos, uma desvantagem que Timo nunca conseguiu anular e viu a sua adversária fazer uma boa gestão do tempo, muitas vezes com ne waza (técnicas no chão).A judoca do Benfica despediu-se assim dos Mundiais, bem como o seu companheiro de clube Anri Egutidze, ambos orientados por Ana Hormigo.Egutidze (-81 kg) chegou aos Mundiais sem nada a perder, numa fase da carreira em que está fora da zona de apuramento olímpico e tenta relançar-se na categoria de peso que mais êxito lhe deu, depois de ter chegado a subir aos -90 kg.Em Abu Dhabi, o judoca ainda anulou nos últimos instantes um waza-ari de Sulca, com ambos a pontuarem nos segundos finais, mas no prolongamento ('golden score') sofreu novo waza-ri que ditou a sua eliminação.





Sul-coreano mais forte



Já João Fernando, que chegou a Abu Dhabi em lugar de apuramento para os Jogos Olímpicos, mas na quota continental, procurava somar mais pontos, que lhe permitissem não entrar nesta reta final com a "máquina de calcular" e que até poderiam abrir vaga a outros.



O judoca do Sporting teve uma entrada forte, ao vencer o belga Jarne Duyck, depois de pontuar para ippon com uma chave de braço, aos 01.26 minutos de combate, mas de seguida a exigência passou a ser de elite mundial.



João Fernando também não teve a sorte do sorteio, ao defrontar no segundo combate, nos 16 avos de final, ainda longe dos quartos de final – que dariam sempre meias-finais ou repescagem -, o sul-coreano Joonhwan Lee.



Ainda assim, foi um combate de muita qualidade do português, que nunca permitiu evidente superioridade a Lee, número três do mundo, num duelo muito intenso de parte a parte e no qual João Fernando acabou derrotado (waza-ari) a poucos segundos do final, o que o deixou sem qualquer possibilidade de reentrar na luta.



Na corrida a Paris2024, João Fernando ocupava, à entrada para os Mundiais, o sétimo lugar entre 13 possíveis na quota continental europeia masculina, com as contas finais a serem efetuadas após o campeonato, esperando-se divulgação dos apurados apenas no início de julho.



Nos Mundiais, Portugal ainda irá competir com mais quatro judocas, de um total de 13: Taís Pina (70 kg) e Patrícia Sampaio (-78 kg), na quarta-feira, e Rochele Nunes (+78 kg) e Jorge Fonseca (-100), na quinta-feira.