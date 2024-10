Lorena Wiebes de ouro nos Mundiais de pista

Wiebes, de 25 anos, é um "ás" no sprint na estrada e mostrou que os títulos nacionais como "pistard" não enganavam – dominou o pelotão na corrida de scratch, em que a portuguesa Maria Martins foi 16.ª.



Para trás ficou a campeã do mundo de 2023, a experiente norte-americana Jennifer Valente, que foi segunda e somou a 18.ª medalha em Mundiais, a juntar aos três títulos olímpicos, e a neozelandesa Ally Wollaston, terceira.



Os Países Baixos mostraram a razão pela qual são uma das nações fortes na pista e dominaram no sprint por equipas, sem grande surpresa, com Jeffrey Hoogland, Roy van der Berg e Harrie Lavreysen a imporem-se.



No sprint por equipas feminino, os Países Baixos tiveram de se contentar com a prata, contudo, uma vez que o Reino Unido recuperou um ouro que não vencia desde 2008, aqui obra das campeãs olímpicas em Paris2024, Emma Finucane, Sophie Capewell e Katy Marchant.



Depois de um primeiro dia mais "leve", os Mundiais prosseguem esta quinta-feira na Ballerup Super Arena com o arranque do keirin e do sprint individual, assim como a perseguição por equipas feminina, enquanto, na endurance, se disputam os títulos de eliminação no feminino (com Maria Martins) e no scratch no masculino (com Diogo Narciso).