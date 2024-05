Marcos Freitas e Tiago Apolónia afastados na ronda inaugural do Saudi Smash

Marcos Freitas e Tiago Apolónia foram hoje afastados na primeira ronda do quadro principal do Saudi Smash em ténis de mesa, pelo que Jieni Shao foi a única dos cinco portugueses em competição a passar esta fase.

No sábado, Jieni Shao avançou na competição onde agora vai encontrar, na segunda-feira, a jovem prodígio japonesa Miwa Harimoto, de apenas 15 anos, mas já oitava da hierarquia internacional, enquanto Fu Yu e João Geraldo foram afastados.



Hoje, Marcos Freitas, 14.º do ranking mundial defrontou um adversário teoricamente acessível, o australiano Nicholas Lum, 40.º, contudo perdeu por expressivo 3-0, pelos parciais de 9-11, 6-11 e 7-11.



Já Tiago Apolónia, 57.º da mesma hierarquia, tinha missão alegadamente mais complicada ante o alemão Dang Qiu, 10.º, porém deu boa réplica, cedendo por 3-2, com o germânico a impor-se por 11-5, 13-11, 7-11, 7-11 e 11-7.