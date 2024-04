Marcos Freitas segue em frente na Taça Mundial de Macau

O madeirense, 17.º do ranking da ITTF, bateu Aruna, 19.º do mundo e antigo jogador do Sporting, por 4-0 (12-10, 11-9, 11-9 e 3-11), em 38 minutos, para terminar a fase inicial do torneio só com vitórias.



Marcos Freitas tinha começado a competição com uma vitória por 4-0 face a Daniel González (88.º do ranking mundial), de Porto Rico, na segunda-feira.



O número um português vai agora ficar à espera do sorteio para conhecer o adversário na primeira ronda das eliminatórias.



A ITTF Taça Mundial de Macau 2024, que está a decorrer até 21 de abril, reúne 96 jogadores, incluindo o campeão mundial em título, Fan Zhendong, o líder do ranking da ITTF, Wang Chuqin, e a campeã e líder do ranking feminino, Sun Yingsha.



A prova conta para o ranking mundial, que irá determinar os qualificados para os Jogos Olímpicos Paris2024, entre 26 de julho e 11 de agosto.