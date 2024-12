Mariana Machado sexta nos Europeus de corta-mato

Laura Taborda, em 34.ª (27.07) e Marta Pen, em 50.ª (27.41), fecharam as contas de Portugal, com Vanessa Carvalho 55.ª (27.49), Neide Dias 58.ª (28.03) e Solange Jesus 69.ª (28.28), a já não pontuarem para a tabela coletiva.Na ausência da tricampeã em título, que era a norueguesa Karoline Grovdal, a italiana Nadia Battocletti venceu e tornou-se a primeira mulher a triunfar em sub-20, sub-23 e seniores.A prata foi para a alemã Konstanze Klosterhalfen e o bronze para a turca Yasemine Can, vencedora entre 2016 e 2019.Por equipas, triunfou a Itália, à frente da Grã-Bretanha e da Bélgica.