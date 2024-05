Miguel Frazão atingiu oitavos de final do Grande Prémio de espada de Cali

Depois de, na fase de grupos preliminar, garantir um lugar no quatro principal, Miguel Frazão, 29.º do ranking mundial de espada, surpreendeu quando, nos 16 avos de final, eliminou o italiano Davide di Veroli, impondo-se por 15-14.



Esse tinha sido, aliás, o resultado com que já tinha superado, na primeira ronda, o cazaque Vadim Sharlaimov, 93.º (15-14).



O sonho do atleta luso esbarrou no japonês Akira Komata, 33.º da hierarquia internacional, que o superou por 15-11.



O irmão de Miguel, Filipe Frazão, tinha passado a fase preliminar, mas não conseguiu um lugar no quadro principal.



A esgrima portuguesa não participa nos Jogos Olímpicos desde Pequim2008, na altura com Débora Nogueira (florete) e Joaquim Videira (espada).