Miguel Frazão no quadro principal do Mundial de esgrima em busca de mais

O atirador português Miguel Frazão vai discutir o quadro principal de espada do campeonato do Mundo de esgrima, em Milão, a partir de quarta-feira, apostado em continuar a evoluir e discutir “cada toque como se fosse o último”.

Segundo explica à Lusa o selecionador de espada, e pai de ‘Migas’, Nuno Frazão, o adversário, o israelita Yuval Freilich, é favorito, mas o objetivo é “tentar anular o aparente favoritismo deste experiente rival”, que foi campeão da Europa em 2019.



Se Freilich é o 38.º do ranking mundial de espada, Frazão é ‘apenas’ 292.º, ainda que há três semanas se tenha sagrado vice-campeão dos Jogos Europeus Cracóvia2023, mostrando um valor que a hierarquia global não reflete.



“Trabalhamos para cada ponto, é o que nos move. É o desafio de tentar, aceitar a adversidade quando o adversário é mais cotado, mas concentrarmo-nos nas nossas forças e pontos fortes, e trabalhar como se cada toque fosse o último”, reflete o selecionador e antigo atleta olímpico, também pai de Miguel Frazão.



O irmão, Filipe Frazão, caiu na ronda de 128 após quatro vitórias e duas derrotas na fase de ‘poules’, e o mesmo destino ‘calhou’ a Tomás Sernadas e Max Rod, todos eles capazes de sair da primeira fase preliminar. Filipe Frazão acaba o torneio em 108.º, Sernadas em 113.º e Rod em 140.º.



Ao todo, avalia Nuno Frazão, a equipa de espada fez “uma fase de ‘poules’ muito consistente”, mas só Miguel Frazão venceu todos os jogos e avançou para o quadro principal, a ronda de 64, a que só chegou nestes Mundiais, por Portugal, Marta Caride, ainda que num torneio de florete, com menos participantes.



“Esse resultado espelha bem toda a evolução da Marta Caride, que ainda é jovem. (...) Demonstrou que está à altura do desafio e agarrou-o com grande entusiasmo”, elogia Nuno Frazão.



A seleção de esgrima, que procurará regressar a Jogos Olímpicos, em que não marca presença desde Pequim2008, pode ainda queixar-se de três “eliminações por um toque” na espada, deixando Miguel Frazão sozinho e um “sabor um bocadinho agridoce” ao selecionador.



Ainda assim, “o balanço é extremamente positivo”, uma vez que à juventude de quase todos se junta “alguma veterania do Max Rod”, mostrando consistência nos resultados e “uma evolução que vai sendo notada”.



Miguel Frazão enfrenta o quadro principal do torneio individual de espada masculina e, depois, junta-se ao irmão, Filipe, e a Max Rod na prova por equipas em Milão, Itália.