Miguel Moreira em 13.º nos Europeus de corta-mato

O atleta do Benfica, de 24 anos, que este ano se sagrou campeão nacional, competia pela segunda vez como sénior, depois de ter sido 34.º no ano passado.



Os 7.832 metros do percurso foram completados pelo fundista luso em 22.51 minutos, em prova em que triunfou o campeoníssimo norueguês Jakob Ingebrigtsen, em 22.16.



Coletivamente, Portugal repetiu o 10.º lugar do ano passado - pontuaram para os 115 pontos da equipa, além de Miguel Moreira, André Pereira (43.º, em 23.31) e Etson Barros (59.º, em 23.56).



Os restantes atletas lusos, já fora dos pontos para a equipa, foram João Pereira (62.º, em 24.02), Nuno Pereira (68.º, em 24.16) e Ruben Amaral (70.º, em 24.24).



Ingebrigtsen, senhor de um vasto palmarés, cujo ponto alto mais recente era a medalha olímpica de ouro dos 5.000 metros, recuperou o cetro que já teve em 2021 e 2022, não tendo defendido o título no ano passado.



O norueguês confirmou o amplo favoritismo, deixando em segundo o italiano Yemaneberhan Crippa, campeão europeu de meia-maratona, e em terceiro o espanhol Thierry Ndikumwenayon. O francês Yann Schrub, campeão em 2023, foi agora sexto.



Por equipas, a Espanha venceu, com excelentes 18 pontos, à frente de Bélgica (37) e Grã-Bretanha (39).