Miguel Oliveira em 12.º na corrida sprint do GP dos Países Baixos de MotoGP

O piloto natural de Almada cortou a meta a 16,082 segundos do vencedor, o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), campeão em título, que largou da 'pole position' e bateu o líder do campeonato, o espanhol Jorge Martin (Ducati) por 2,355 segundos, com o também espanhol Maverick Viñales a ficar na terceira posição, a 4,103.



Miguel Oliveira, que partiu da 17.ª posição da grelha, chegou ao 10.º lugar na última das 13 voltas desta corrida sprint, mas viu-se ultrapassado, nas últimas curvas, pelo espanhol Pedro Acosta (KTM) e pelo italiano Marco Bezzechi (Ducati).



A prova, disputada na pista que é considerada a catedral do motociclismo, em Assen, teve várias quedas, nomeadamente do espanhol Marc Márquez (Ducati), logo nas voltas iniciais, e do espanhol Aleix Espargaró (Aprilia), na última volta.



Impassível e intratável esteve Francesco Bagnaia, que tem dominado todas as sessões deste GP neerlandês.



“É incrível. Adoro. Estamos a fazer um grande trabalho. Vencer em Assen é sempre fantástico”, exultou.



Com estes resultados, Bagnaia encurtou a distância para o líder do campeonato em três pontos. Jorge Martin mantém o comando, agora com 180 pontos, mais 15 do que o italiano e campeão do mundo.



Miguel Oliveira segue no 15.º posto, com 31 pontos.



No domingo disputa-se a corrida principal.