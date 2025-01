Morreu a mais antiga campeã olímpica aos 103 anos

Dez vezes medalhada olímpica, Ágnes Keleti morreu a exatamente uma semana de cumprir os 104 anos, depois de ter sido internada “em estado crítico” no dia de Natal, devido a uma pneumonia.



Campeã olímpica no solo em Helsínquia1952, a húngara conquistou outras três medalhas (uma prata e dois bronzes) na ginástica artística nesses Jogos. Quatro anos depois, em Melbourne1956, somou mais quatro ouros e duas pratas.



“Será eternamente lembrada pela sua história inspiradora”, salientou o presidente do Comité Olímpico Internacional, em comunicado.



Para Thomas Bach, Ágnes Keleti demonstrou “o poder de uma forte determinação e coragem para superar a tragédia”, recordando que a ginasta, nascida numa família judia, sobreviveu ao Holocausto antes de conquistar 10 medalhas olímpicas, “após a II Guerra Mundial”.



“É verdadeiramente inspirador. Os nossos pensamentos estão com a sua família e amigos”, concluiu o presidente do COI.