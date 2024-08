Morte Eriksson. FC Porto e Sporting lembram "gabarito" de uma "grande figura mundial"

“É sempre uma honra defrontar treinadores deste gabarito. O Futebol Clube do Porto envia sentidas condolências à família e amigos de Sven-Göran Eriksson”, escreveu o clube ‘azul e branco’, numa publicação na rede social X.



Na mesma rede social, os ‘leões’ manifestaram pesar pela morte de Eriksson, elegendo-o como “uma grande figura mundial”.



Sven-Goran Eriksson morreu hoje em casa, aos 76 anos, depois de uma luta contra um cancro no pâncreas, informou a família do antigo treinador, em comunicado.



Notabilizou-se enquanto técnico ao serviço do Gotemburgo, com a conquista da Taça UEFA em 1982, o que o conduziu ao Benfica, que liderou em duas passagens, entre 1982 e 1984, e 1989 e 1992, vencendo pelos ‘encarnados’ três campeonatos (1982/83, 1983/84 e 1990/91), uma Supertaça (1989/90) e uma Taça de Portugal (1982/83).



Treinou ainda Roma, Fiorentina, Sampdoria, Lazio, Manchester City, Notts County, Leicester, Shanghai SIPG e Guangzhou, além das seleções de Inglaterra, México, Costa do Marfim e Filipinas.



No início do ano, o treinador revelou ter sido diagnosticado com um cancro do pâncreas em fase terminal e que teria, de acordo com parecer clínico, menos de um ano de vida.