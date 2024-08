Óbito/Eriksson. FPF e Liga de clubes, UEFA e FIFA lamentam morte do antigo treinador

“Foi com grande tristeza que recebi a notícia da morte de Sven-Goran Eriksson, um treinador profundamente marcante para o futebol português”, refere o presidente da FPF, Fernando Gomes, numa mensagem de condolências publicada no sítio oficial do organismo.Fernando Gomes recordou a sua recente passagem pelo nosso país, onde foi homenageado pelo clube que por duas vezes representou em Portugal, o Benfica, que “confirmou o reconhecimento e admiração que toda a família do futebol português teve por ele”.“À frente do seu tempo, Eriksson destacou-se no Gotemburgo antes de servir o Benfica com o sucesso que todos sabemos. Além das suas qualidades e competência como treinador, Eriksson foi sempre uma pessoa amável, amiga e grata”, adianta na nota de pesar.O presidente da FPF, que endereçou os seus pêsames à família e amigos do Benfica, destaca ainda que “o futebol português também está grato a um verdadeiro cavalheiro do futebol”, que se “despediu da vida com a grandeza com que sempre marcou a sua postura”.A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), também numa nota publicada no seu sítio na Internet, lamenta profundamente a morte de “um treinador que permanecerá para sempre na história do futebol mundial”.“Sven-Göran Eriksson deixa um legado inesquecível, gravado na memória de todos aqueles que tiveram o privilégio de trabalhar consigo ao longo de uma carreira brilhante”, refere a LPFP.Com duas passagens pelo Benfica, o técnico sueco conquistou três títulos de campeão nacional (1982/83, 1983/84 e 1990/91), uma Taça de Portugal (1982/83) e uma Supertaça Cândido de Oliveira (1989/90), tornando-se uma figura emblemática na história do clube.

Sven-Göran Eriksson orientou ainda Gotemburgo – de onde se transferiu para o Benfica -, Roma, Fiorentina, Sampdoria, Lazio, Manchester City e Leicester, entre outros clubes, e entrou para a história ao ser o primeiro estrangeiro a comandar a seleção de Inglaterra.





UEFA recorda "figura acarinhada no futebol"

A UEFA associou-se hoje à onda de pesar pela morte do treinador sueco Sven-Goran Eriksson, que considera de "figura acarinhada no futebol", com uma mensagem de condolências partilhada na sua conta na rede social X.



“Em nome da comunidade futebolística europeia, todos na UEFA estão profundamente tristes por saber do falecimento de Sven-Goran Eriksson”, refere o organismo que tutela o futebol europeu.



A UEFA recorda o sueco como uma “figura acarinhada no futebol”, que venceu a Taça UEFA como treinador do Gotemburgo, em 1982, antes de levar a Lazio à conquista da Taça das Taças, em 1999.



Sven-Goran Eriksson morreu hoje em casa, aos 76 anos, depois de uma luta contra um cancro no pâncreas, informou a família do antigo treinador, em comunicado.



Notabilizou-se enquanto técnico ao serviço do Gotemburgo, com a conquista da Taça UEFA em 1982, o que o conduziu ao Benfica, que liderou em duas passagens, entre 1982 e 1984, e 1989 e 1992, vencendo pelos ‘encarnados’ três campeonatos (1982/83, 1983/84 e 1990/91), uma Supertaça (1989/90) e uma Taça de Portugal (1982/83).



Treinou ainda Roma, Fiorentina, Sampdoria, Lazio, Manchester City, Notts County, Leicester, Shanghai SIPG e Guangzhou, além das seleções de Inglaterra, México, Costa do Marfim e Filipinas.



No início do ano, o treinador revelou ter sido diagnosticado com um cancro do pâncreas em fase terminal e que teria, de acordo com parecer clínico, menos de um ano de vida.





Presidente da FIFA homenageia “verdadeiro embaixador do futebol”





O presidente da FIFA, Gianni Infantino, mostrou-se hoje “profundamente entristecido” pela morte do sueco Sven-Goran Eriksson, aos 76 anos, lembrando-o como um “inovador e verdadeiro embaixador” do futebol que praticou, antes de ser treinador.



“Estou profundamente entristecido ao saber da morte de Sven-Goran Eriksson. Como treinador, foi um grande inovador e um verdadeiro embaixador do nosso jogo bonito, conquistando troféus nacionais em três países europeus diferentes, além de duas conquistas continentais, com o Gotemburgo e a Lazio”, pode ler-se numa declaração hoje divulgada.



Infantino, citado na conta na rede social X do organismo de cúpula do futebol mundial, lembrou a longa carreira e a “influência global”, não só como selecionador de Inglaterra, México, Costa do Marfim e Filipinas, como nos clubes um pouco por todo o mundo, incluindo o Benfica.



“Como pessoa do futebol, liderou com entusiasmo e um sorriso. Em nome da FIFA e da nossa comunidade global, envio condolências à família e amigos neste momento difícil”, acrescentou o dirigente.



Sven-Goran Eriksson morreu hoje em casa, aos 76 anos, na sequência de um cancro no pâncreas, informou a família do antigo treinador, em comunicado.



Notabilizou-se enquanto técnico ao serviço do Gotemburgo, com a conquista da Taça UEFA em 1982, o que o conduziu ao Benfica, que liderou em duas passagens, entre 1982 e 1984, e 1989 e 1992, vencendo pelos ‘encarnados’ três campeonatos (1982/83, 1983/84 e 1990/91), uma Supertaça (1989/90) e uma Taça de Portugal (1982/83).



Treinou ainda Roma, Fiorentina, Sampdoria, Lazio, Manchester City, Notts County, Leicester, Shanghai SIPG e Guangzhou, além das seleções de Inglaterra, México, Costa do Marfim e Filipinas.



No início do ano, o treinador revelou ter sido diagnosticado com um cancro do pâncreas em fase terminal e que teria, de acordo com parecer clínico, menos de um ano de vida.