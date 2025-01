Moto GP. Campeão Jorge Martín apresentou-se na Aprilia com o número 1

“Não tive dúvidas em usar o número 1. Lutei por isto toda a minha vida e conseguir o título de MotoGP e usar o número 1 na Aprilia é incrível”, disse o piloto madrileno, que habitualmente utilizava o número 89.



Ao lado do número 1 estarão duas estrelas, em referência aos títulos de Moto3 (2018) e MotoGP (2024) que já conquistou no Campeonato do Mundo de velocidade.



A mota mantém o negro como cor predominante, conforme se pôde ver na apresentação, que decorreu esta quinta-feira, em Milão, em Itália.



"Estou muito entusiasmado com este novo desafio de tentar ganhar com a Aprilia. Os meus objetivos são muito claros e agora devemos concentrar-nos em ter a melhor versão de nós mesmos. Estou no sítio certo para fazer coisas grandiosas e será um desafio emocionante”, frisou Jorge Martín.



O espanhol admitiu que se sentiu “nervoso como se fosse o primeiro dia de escola” no momento em que visitou pela primeira vez a fábrica da Aprilia.



“Mas senti-me parte da família e acredito que este é o lugar perfeito para mim”, frisou, garantindo que “o potencial é muito grande”.



O campeão mundial de MotoGP terá como companheiro de equipa o italiano Marco Bezzecchi, que também se estreia pela Aprilia depois de ter deixado a VR46 de Valentino Rossi.



Os dois já tiveram alguns problemas quando discutiram o título de Moto3 em 2018 mas garantem que o arrufo já foi ultrapassado.



“É verdade que tivemos uma boa batalha em 2018 quando discutimos o Mundial quase até à última corrida. Nesses momentos a nossa relação não era tão boa mas, agora, estamos muito bem”, garantiu Jorge Martín.



Já Bezzecchi considerou “um privilégio” ter como companheiro de equipa o campeão do mundo.



“É uma referência e vou tentar batê-lo. Quando éramos mais novos a nossa relação era mais complicada mas, agora, damo-nos muito bem”, garantiu o italiano.



De acordo com Massimo Rivola, o principal responsável da Aprilia, esta temporada marca “o início de uma nova era” em que o objetivo é serem “líderes”.



“Com dois pilotos tão fortes como Bezzecchi e Jorge Martín podemos construir algo de especial. A mota tem um potencial enorme e a nossa tarefa será a de garantir que se expresse em cada uma das 22 corridas”, frisou.



O Mundial de MotoGP arranca em 02 de março, na Tailândia.