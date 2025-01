Mundial de andebol. Dinamarca "esmaga" a Argélia na estreia

O lateral direito Mathias Gidsel, eleito o melhor jogador do mundo em 2023, esteve em evidência na partida da primeira jornada do Grupo A da fase preliminar, ao marcar 10 golos, em 15 remates.



Coanfitriã do Mundial, juntamente com Croácia e Noruega, a seleção dinamarquesa, orientada por Nikolaj Jacobsen, igualmente campeã olímpica em título, já lidera com naturalidade o Grupo B, que teve no outro jogo a vitória da Itália sobre a Tunísia (32-25).



Dinamarca e Itália somaram os dois primeiros pontos rumo à fase principal, liderando o Grupo B, enquanto Tunísia e Argélia continuam em branco. Na segunda jornada, na quinta-feira, a Dinamarca defronta a Tunísia e a Itália a Argélia.



O Mundial2025, que conta com a participação de Portugal, integrado no Grupo E da primeira fase, com as seleções da Noruega, Brasil e Estados Unidos, teve início na terça-feira e decorre até 2 de fevereiro.