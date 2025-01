Mundial de Andebol. Tricampeã Dinamarca, Itália, França e Áustria apuradas

A tricampeã Dinamarca e a Itália, no Grupo B, e a campeã olímpica França e a Áustria, no C, garantiram hoje o apuramento esperado para a fase principal do Mundial de andebol, com a segunda vitória.

O Mundial, que conta com a terceira participação consecutiva de Portugal, decorre na Croácia, Dinamarca e Noruega, até 02 de fevereiro, e tem sido marcado pelo poderio demonstrado pelas seleções europeias, exceção feita ao Brasil.



No Grupo B, em Herning, a Dinamarca e a Itália vão decidir entre si a liderança na última jornada, e que segue com mais pontos para a fase seguinte, enquanto Tunísia e Argélia vão lutar pela terceira vaga.



A Itália, que na estreia venceu a Tunísia, por 32-25, garantiu a ‘main round’ com um triunfo convincente sobre a Argélia, por 32-23, numa partida em que dominou desde o inicio e teve em Leo Prantner, com sete golos, o melhor marcador.



A detentora do titulo mundial e anfitriã Dinamarca, também campeã olímpica em Paris2024 e prata no Euro2024, venceu por 32-21 a Tunísia, elevando para 30 as vitórias consecutivas na prova.



Mathis Gidsel, com nove golos, que somou aos 10 alcançados frente à Argélia, foi o jogador uma vez mais em destaque na concretização, principalmente na primeira parte, que registou ao intervalo uma vantagem dinamarquesa por 17-7.



O Grupo F, em Oslo, na Noruega, que cruza na ‘main round’ com o E de Portugal, a Espanha venceu por 31-22 o Chile, que até esteve em vantagem por três golos (9-6), mas que se ‘apagou’ nos 15 minutos finais da primeira parte.



A Suécia também entrou a vencer na primeira ronda do grupo, na Unity Arena, ao impor-se por 39-21 ao Japão, com oito golos de Sebastian Carlsson e sete de Albin Lagergreen.



O Grupo G, em Zagreb, principiou com a Eslovénia, quarta classificada em Paris2024, a ‘esmagar’ Cuba por 41-19, e a Islândia a vencer Cabo Verde por 34-21.