Mundial. Portugal garante quartos de final e vai defrontar Espanha

O desvio de calcanhar de Ricardinho deu a vantagem justa ao resultado ainda no primeiro tempo. Logo a seguir André Coelho atirou ao poste num lance em que fez a bola passar por cima do guarda-redes adversário. Não o fez desta vez, conseguiu concretizar pouco depois, elevando o marcador para 2-0.





Após o intervalo, os sérvios regressaram com mais perigo, atiraram ao ferro da baliza de Bebé e reduziram mesmo para 2-1, pouco depois por Lazarević, que também fez o inesperado empate 2-2. As oportunidades foram surgindo e qualquer uma das seleções podia ganhar vantagem no marcador. Aksentijevic destacou-se entre os postes da baliza sérvia. O mesmo jogador foi mais tarde expulso ao "perder a cabeça" num gesto menos simpático perante o árbitro da partida.





Portugal concretizou o 3-2, por Pany, e ainda, quase de seguida, o 4-2 por Erick. A Sérvia reduziu para 4-3 a 40 segundos do final. A 6 segundos do apito final, a Sérvia teve 3 remates sucessivos em que podia ter novamente empatado, valendo os cortes dos jogadores portugueses.







No outro jogo entre Espanha e República Checa, os vizinhos espanhóis venceram por 5-2 e estão assim no caminho de Portugal no jogo dos quartos de final deste Mundial, um jogo que terá lugar na segunda-feira, em Vílnius.





Portugal, que tem como melhor resultado no Mundial de futsal o terceiro lugar alcançado em 2000, na Guatemala, enquanto a Espanha foi campeã do mundo em 2000 e 2004 e vice-campeã em 1996, 2008 e 2012.