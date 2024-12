Nadadoras lusas discretas nos Mundiais de piscina curta

Ana Pinho Rodrigues nadou a distância nas eliminatórias em 1.07,82 minutos, um tempo distante da última marca de apuramento para as meias-finais (1.04,97) e superior em mais de um segundo ao recorde nacional, de 1.06,73, que estabeleceu em 14 abril 2024, em Felgueiras.



Francisca Martins concluiu a prova de 800 metros livres com o tempo de 8.38,96 minutos, registo também muito superior ao máximo pessoal (8.31,79), ficando, por enquanto, no 19.º lugar, ainda que deva descer na classificação após a realização da série rápida, agendada para a tarde.



Na quinta-feira, a representação portuguesa nos Campeonatos do Mundo de piscina curta, que decorrem até domingo na capital húngara, ficará a cargo de José Paulo Lopes, nas eliminatórias da prova de 400 metros livres.