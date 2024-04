Nadal regressa à competição com triunfo na primeira ronda do torneio de Barcelona

O jogador maiorquino não vencia um encontro em terra batida desde 05 de junho de 2022, quando bateu na final o norueguês Casper Ruud, em três 'sets', para conquistar o 14.º título em Roland Garros e ampliar o seu recorde de cetros na 'catedral da terra batida', segundo major da temporada.



Nadal não disputava um encontro oficial desde o torneio de Brisbane, no início de janeiro, quando regressou ao circuito após um ano de ausência devido a lesão.



Hoje, o vencedor de 22 torneios do Grand Slam, atual 644.º posicionado da hierarquia ATP, precisou apenas de uma hora e 25 minutos para se impor diante do transalpino (62.º), por 6-2 e 6-3.



Na próxima ronda, o adversário será o australiano Alex De Minaur, quarto cabeça de série do torneio catalão.



Nadal, de 37 anos, poderia ter regressado à competição na passada semana, no Masters 1.000 de Monte Carlo, mas acabou por desistir, devido a problemas físicos.



Quando falta cerca de um mês para o início de Roland Garros, Nadal consta na lista de pré-inscritos, uma vez que tem o ranking protegido.