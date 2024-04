Nadal vence terceiro jogo seguido e atinge oitavos no Masters 1000 de Madrid

O maiorquino de 37 anos, que soma 22 títulos no Grand Slam, não vencia três jogos consecutivos há cerca de 18 meses, desde o Open dos Estados Unidos, em 2022, afastando agora o 91.º do ranking ATP.



Em Brisbane, Austrália, no regresso à competição depois de longa paragem que quase um ano devido a lesão, tinha eliminado o austríaco Dominik Thiem e o australiano Jason Kluber, porém depois perdeu com o ‘anfitrião’ Jordan Thompson e voltou a parar, novamente lesionado.



Há duas semanas, voltou a competir, contudo caiu logo na segunda ronda em Barcelona.



“Foi muito tempo sem competir e está a custar-me. Vamos ver como acordarei amanhã. Estou a desfrutar muito jogar aqui. Todos os minutos em pista têm um valor enorme para mim, também a nível emocional”, confessou.



Rafael Nadal vai agora defrontar o checo Jiri Lehecka, 31.º da hierarquia mundial, em busca de um lugar nos ‘quartos’ do torneio que venceu em cinco ocasiões.



O Masters 1000 de Madrid serve para Nadal preparar um evento maior, o torneio francês de Roland Garros, o qual já venceu por 14 vezes, e que vai decorrer entre 20 de maio e 09 de junho.