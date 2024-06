Natação Europeus. Ana Rodrigues falha "meias" dos 50m livres

Ana Pinho Rodrigues terminou a prova com um tempo de 25,88 segundos, numas eliminatórias em que as oito primeiras nadaram abaixo do seu recorde português, que é de 25,25.



“Eu achava que o tempo que fiz podia dar, mas foi uma décima abaixo. Foi pena. Foi mesmo pertinho. Muitos 25 (segundos) baixos, alguns 24. Não estou superfeliz com o meu tempo, que eu tenho 25,2. Tenho amanhã (no sábado) os 50 bruços e vamos ver como corre”, disse, à agência Lusa.



A nadadora do ED Viana prefere focar-se no positivo, pois “ainda não tinha feito 25 segundos em (piscina) longa”, embora lhe custe “um bocadinho por uma décima não ter entrado na 'meia'”.



Com os termómetros a rondarem já os 30 graus celsius em Belgrado, a portuguesa admite que ter disputado logo a primeira prova da manhã “não ajuda”, ainda para mais numa prova explosiva, como os 50 metros livres.



“Hoje estava imenso calor. Mas não há desculpas. Já sabíamos disso. Agora é focar para amanhã (sábado)”, disse.



Depois de ter atingido as meias-finais dos 100 metros bruços, Ana Pinho Rodrigues vai ainda disputar no sábado os 50 metros bruços, estando integrado na terceira eliminatória, marcada para as 9h13 em Lisboa, com as meias-finais às 19h01 e final às 18h35 de domingo.