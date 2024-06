Natação Europeus. Camila Rebelo nas "meias" dos 200m costas

Camila Rebelo, que já tem mínimos para os Jogos Olímpicos Paris2024 na distância, foi terceira na sua eliminatória, com um tempo de 2.11,42 minutos, conseguindo o quinto melhor registo das apuradas – foi sexta, mas apenas se apuram dois nadadores por país e a Hungria tinha as três com os melhores tempos.



“Acho que foi positiva, diverti-me a nadar, num ambiente que é diferente, ao ar livre, que para costas é sempre um pouco mais complicado. Gostei da prova, acho que foi uma boa qualificação. Foi um bom tempo para de manhã, para a altura da época em que estou. Portanto agora é divertir-me ao máximo na meia-final”, referiu, à agência Lusa.



Apesar de ainda estar a trabalhar para chegar aos Jogos Olímpicos no pico de forma, Camila Rebelo continua a querer chegar à final, repetindo o feito de 2023, quando foi quinta nos Europeus.



“Continuar a treinar, mas quero muito chegar à final, acho que é possível. De certeza que há pormenores que tenho de ajustar e melhorar, de certeza que vai ser melhor”, assumiu.



Depois de ter feito as duas primeiras viragens na quinta posição, Camila Rebelo, apoiada pelos elementos da estrutura da Federação Portuguesa de Natação e pelos companheiros Gabriel Lopes e Ana Pinho Ribeiro – Francisca Martins nada hoje as eliminatórias dos 800 metros – foi melhorando e acabou na terceira posição a sua série.



“Eu não tenho noção na prova onde estou. Normalmente tenho uma segunda parte mais forte. Nunca tenho bem noção de onde estou, sei onde estão as adversárias das pistas ao lado, mas em costas é difícil perceber”, assumiu.



Camila Rebelo vai disputar as meias-finais a partir das 17h55 em Lisboa.