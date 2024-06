Natação Europeus. Francisca Martins na final dos 800 livres

”, assumiu, à agência Lusa.A portuguesa, de 20 anos, foi quarta na sua eliminatória, com um tempo de 8.47,80 minutos, terminando em sétima entre as apuradas para a final de quarta-feira, às 19:57 locais (18:57 em Lisboa).”, disse a nadadora, que tem 8.36,95 minutos como melhor marca na distância.Francisca Martins arrancou muito forte e fez as três primeiras voltas na frente da corrida, admitindo que essa é a sua forma de nadar, em que entra “um bocado mais rápido do que o resto das nadadoras”.”, assumiu.