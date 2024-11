Neemias marcou oito pontos no regresso à titularidade

O internacional português Neemias Queta foi titular pela terceira vez e marcou oito pontos no triunfo dos Boston Celtics no reduto dos Brooklyn Nets (139-114), na jornada de quarta-feira da NBA.

Depois de ter ficado em "branco" na véspera, sem qualquer lançamento nos 21.01 minutos que jogou na derrota com os Atlanta Hawks (116-117), Neemias voltou ao "cinco", na ausência de Al Horford, e concretizou os quatro lançamentos tentados.



O jogador português, que esteve em campo 21.16 minutos, somou ainda um ressalto defensivo, uma assistência e um desarme de lançamento, cometendo quatro faltas. Os Celtics tiveram um saldo positivo de 19 pontos enquanto Neemias esteve em campo.



Jayson Tatum, com 36 pontos, 10 assistências e nove ressaltos, foi a grande figura dos forasteiros, secundado por Jaylen Brown, com 24 pontos e 12 ressaltos, e o suplente Payton Pritchard, autor de 23 pontos, oito assistências e seis ressaltos.



Nos anfitriões, o melhor marcador foi Ziaire Williams, que acabou o embate com 23 pontos e seis ressaltos.



Os Celtics somam 10 vitórias e três derrotas, seguindo no segundo lugar da Conferência Este, na qual os Brooklyn Nets são oitavos, com cinco triunfos e sete desaires.