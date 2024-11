Neemias Queta atuou sete minutos em novo triunfo dos Boston Celtics

Sem qualquer ponto marcado, Queta contribuiu com dois ressaltos e uma assistência no tempo em que esteve em campo, num dia em que os Celtics mantiveram-se na corrida a marcar presença na fase seguinte da Taça, fechando o Grupo A com três vitórias e uma derrota.



A equipa liderada por Joe Mazzulla saberá na próxima terça-feira se seguirá em frente na competição, estando em boa posição para assegurar, pelo menos, um 'wild card', enquanto os Bulls já estão matematicamente afastados.



Jayson Tatum, com um duplo-duplo (35 pontos e 14 ressaltos) e Payton Pritchard (29 pontos e sete triplos) destacaram-se no triunfo dos Celtics.



Neemias Queta apenas falhou dois encontros dos Celtics esta temporada, tendo, em 17 encontros, médias de 6,4 pontos e 5,2 ressaltos em 18,5 minutos por jogo.



Após mais este triunfo, os Celtics continuam na segunda posição da Conferência Este, agora com 16 vitórias e três derrotas, apenas um triunfo atrás dos Cleveland Cavaliers, que sofreram dois desaires consecutivos diante dos Atlanta Hawks.