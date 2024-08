Neemias Queta em São Paulo atrai dezenas de adeptos

Neemias Queta reuniu–se com dezenas de adeptos no Consulado-Geral de Portugal em São Paulo, no Brasil, país onde o basquetebolista português está a cumprir uma série de eventos de promoção e marketing.

Num encontro organizado pela Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (Aicep) e a "start-up" portuguesa Hoopers, responsável pela visita ao Brasil, o atleta do Boston Celtics tirou fotos e distribuiu autógrafos aos adeptos, mas preferiu não falou com os jornalistas.



Antes da receção no consulado, Neemias Queta visitou o Instituto Green, um projeto social para crianças na periferia de São Paulo e participou de uma sessão de autógrafos na Loja NBA a convite da Hoopers.



A Hoopers promove o basquetebol numa plataforma que reúne atletas, adeptos e marcas. A empresa emergente portuguesa mantém também um programa social que já reabilitou 40 campos desportivos, a maioria em Portugal (35), quatro no Brasil e um em Espanha.



Durante o último dia no Brasil, o atleta do Boston Celtics deverá assistir ao jogo de futebol entre o Palmeiras (treinado pelo português Abel Ferreira) e Flamengo, no Allianz Parque, também em São Paulo.