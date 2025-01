Neemias Queta jogou um minuto na derrota dos Celtics

Esta foi a 12.ª derrota da equipa liderada por Joe Mazzulla, que continua no segundo lugar da Conferência Este (28 vitórias e 12 derrotas), atrás dos Cleveland Cavaliers (34-5).



RJ Barrett, com 22 pontos e 10 ressaltos, Jakob Poeltl, 16 pontos e 11 ressaltos, e Scottie Barnes, com 18, contribuíram para a primeira vitória dos Raptors frente aos Celtics, desde 28 de março de 2022, vingando o pesado desaire no último jogo de 2024, quando impuseram em Boston a mais pesada derrota da franquia, por 54 pontos (125-71).



O poste internacional português jogou 1.22 minutos no quarto período do encontro, sem qualquer ação relevante na partida.



Neemias Queta está a cumprir a quarta temporada na NBA, e segunda nos Celtics, ao serviço do qual se sagrou campeão no ano de estreia, em 2023/24, somando 28 jogos na fase regular, com médias de 5,5 pontos, 4,4 ressaltos, 0,8 desarmes de lançamento, 0,7 assistências e 0,5 roubos de bola, em 11,9 minutos.