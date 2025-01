Neemias Queta marca 11 pontos na vitória dos Celtics

No seu 36.º encontro da temporada, o poste internacional português conseguiu 11 pontos (cinco em sete de lançamentos de campo), quatro ressaltos e uma assistência em 22.40 minutos de utilização.



Na sua quarta temporada na NBA e segunda nos Celtics, depois de ter sido eleito no "draft" pelos Sacramento Kings, Neemias Queta tem médias de 5,3 pontos, 3,9 ressaltos e 0,8 desarmes de lançamento em 15 minutos por encontro.



Em Los Angeles, onde se apresentaram sem Jrue Holiday, Al Horford e Kristaps Porzingis, os campeões da NBA tiveram em Jaylen Brown (35 pontos e seis assistências), Jayson Tatum (24 pontos, sete ressaltos e oito assistências) e Derrick White (20 pontos e seis ressaltos) os seus jogadores em maior destaque.



Os Clippers também tiveram três jogadores acima das duas dezenas de pontos, com Derrick Jones Jr. a ser o melhor marcador do encontro, com 29 pontos, aos quais juntou sete ressaltos, sendo que Kevin Porter Jr. chegou aos 26, mais sete ressaltos e sete assistências, e Amir Coffey aos 24.



Os Celtics mantêm-se na segunda posição na Conferência Este, com 31 triunfos e 13 derrotas, atrás dos Cleveland Cavaliers (36-7), enquanto os Clippers são sextos a Oeste, com 24 vitórias em 43 jogos.