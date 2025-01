Neemias Queta marca oito pontos na vitória dos Celtics

Queta cumpriu 18.38 minutos de jogo, somando ainda quatro ressaltos (três ofensivos e um defensivo), dois desarmes de lançamento e uma assistência pela equipa liderada por Joe Mazzulla, que no sábado tinha perdido com os Indiana Pacers, por 114-123.



Jayson Tatum foi o melhor marcador do encontro, com 23 pontos, aos quais acrescentou oito ressaltos defensivos e três assistências, bem secundado por Payton Pritchard (19 pontos, cinco ressaltos defensivos e quatro assistências).



Os Celtics conquistaram a 24.ª vitória em 33 partidas na Conferência Este, em que ocupam a segunda posição, atrás dos Cleveland Cavaliers (29 triunfos).



Já os Raptors concederam a 11.ª derrota seguida e estão no 14.º e penúltimo lugar.