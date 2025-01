Neemias Queta marca oito pontos no triunfo dos Celtics

Naquela que é já a sua temporada com mais utilização na NBA,O poste titular, o letão Kristaps Porzingis, foi uma das grandes figuras do encontro, com 25 pontos e 11 ressaltos, com Jayson Tatum a marcar 29 pontos e a fazer seis assistências.Num encontro entre os dois últimos campeões da NBA, os Nuggets não puderam contar com o poste sérvio Nicola Jokic, jogador mais valioso (MVP) da última temporada, e tiveram em Russell Westbrook o seu melhor elemento, com 26 pontos, nove ressaltos e seis assistências.Com a 27.ª vitória em 37 encontros, os Celtics seguem na segunda posição da Conferência Este, atrás dos Cleveland Cavaliers (31-4), enquanto os Nuggets são quartos a Oeste, com 20 vitórias e 15 derrotas.