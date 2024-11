Neemias Queta titular na derrota dos Celtics

Depois de se ter estreado como titular na NBA, no quarto ano na liga, Queta voltou a ser aposta no cinco inicial dos campeões, conseguindo 14 pontos (seis em 11 nos lançamentos de campo e dois em quatro nos lances livres), oito ressaltos, cinco dos quais ofensivos (melhor da equipa) e dois desarmes de lançamento.



“Neemias fez um grande trabalho ao conseguir-nos ressaltos ofensivos, dando-nos mais posses de bola”, disse o treinador dos Celtics, Joe Mazzulla.



A aproveitar bem a ausência por lesão do letão Kristaps Porzingis, o poste português conseguiu mais um máximo de carreira, ao estar 28.09 minutos em campo, marcando os dois primeiros pontos do encontro, com um "alley hoop".



Os Boston Celtics sofreram a segunda derrota em nove jogos e são segundos classificados na Conferência Oeste, enquanto os Warriors, com sete vitórias e uma derrota, são terceiros a Oeste, com o mesmo registo de Phoenix Suns (primeiros) e Oklahoma City Thunder (segundos).