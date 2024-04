Neozelandês Simon Mannix assume comando técnico da seleção de râguebi

Mannix, que esteve nesta época ao serviço do Biarritz, de França, ocupa o cargo depois de os `lobos` terem sido dirigidos, durante o Rugby Europe Championship 2024 (REC24), por um `tridente` de consultores da World Rugby liderado pelo argentino Daniel Hourcade.

O neozelandês sucede como selecionador de Portugal aos franceses Patrice Lagisquet, que qualificou a seleção para o último Mundial e orientou a equipa no França2023, e a Sébastien Bertrank, apresentado logo após a competição, mas que saiu após cerca de um mês.

Antigo médio de abertura, Mannix chegou a vestir a camisola dos All Blacks numa ocasião, em 1994, num jogo de teste internacional contra a França.



Como jogador, representou as equipas neozelandesas dos Wellington Lions (1990-1996) e dos Wellington Hurricanes (1996), antes de se transferir para a Europa, onde jogou em Inglaterra, nos Sale Sharks (1997-1998) e no Gloucester (1998-2001), terminando a carreira em França, no Racing Métro.



Foi no clube francês que iniciou o percurso de treinador, em 2007, antes de assumir os comandos do Munster (2012-2014), da Irlanda, e de regressar a França para orientar o Pau, entre 2014 e 2019, clube que ascendeu da Pro D2 ao Top 14 na época de estreia.



Atualmente treinava o Biarritz, equipa que luta contra a despromoção no segundo escalão profissional francês, depois de uma passagem atribulada pela seleção de Singapura, entre 2019 e 2021, profundamente marcada pela pandemia de covid-19.