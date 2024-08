Noah Lyles. "Acredito que foi o fim dos meus Jogos Olímpicos"

“Acredito que isto foi o fim dos meus Jogos Olímpicos Paris2024. Não foram os Jogos que sonhei, mas deixaram-me com tanta alegria no coração. Espero que todos tenham gostado do espetáculo”, escreveu o atleta de 27 anos.



Lyles venceu a final dos 100 metros, conquistando o primeiro ouro olímpico da carreira, e dois dias depois, na terça-feira, foi diagnosticado com covid-19, tendo corrido hoje a sua distância favorita, os 200 metros, na qual é tricampeão do mundo, infetado, acabando no bronze.



O norte-americano felicitou o novo campeão olímpico da distância, Letsile Tebogo, do Botswana, bem como o compatriota Kenny Bednarek, segundo, por uma “final fantástica”.



Ainda assim, a admissão de que este é “o fim” deixa de parte a possível participação na estafeta 4x100 metros, que hoje se qualificou com um tempo de 37,47 segundos para a final, agendada para sexta-feira.



"Quer estivessem a torcer por mim ou contra mim, têm de admitir que foram ver, não? Vejo-vos da próxima", concluiu.