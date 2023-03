Nuno Borges está no quadro principal do torneio de Miami

Na segunda e derradeira ronda do "qualifying", Borges, de 26 anos, impôs-se ao croata, 113.º colocado da hierarquia mundial, pelos parciais de 6-4, 6-7 (6-8) e 7-6 (8-6), ao fim de duas horas e 23 minutos.O número um nacional cumpre a primeira participação no torneio norte-americano, poucos dias depois de conquistar o challenger de Phoenix, também nos Estados Unidos, que lhe permitiu ascender ao 68.º lugar do ranking ATP, o seu melhor registo de sempre.