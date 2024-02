Nuno Borges melhora o seu melhor ranking de sempre

, para o qual entrou após ter sido o primeiro português a assegurar a presença na quarta ronda do Open da Austrália.Gonçalo Oliveira é o segundo melhor português na hierarquia ATP, na 216.ª posição, com mais três tenistas lusos a estarem no top-300: Henrique Rocha (241.º), João Sousa (279.º) e Gastão Elias (295.º).Num top-10 sem alterações, o sérvio Novak Djokovic continua a liderar, seguido do espanhol Carlos Alcaraz e do russo Daniil Medvedev.No ranking feminino, Iga Swiatek lidera, à frente da bielorrussa Aryna Sabalenka e da norte-americana Coco Gauff, com a cazaque Elena Rybakina a subir ao quarto posto.Francisca Jorge continua a ser a melhor portuguesa e mantém-se no 200.º posto.