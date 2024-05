O atual número um nacional e 56.º do ranking mundial impôs-se por 6-3, 6-7 (3-7) e 6-3 sobre o nipónico, 78.º do mundo, ao cabo de duas horas e 37 minutos, num encontro disputado em terra batida.



Na próxima ronda, Borges vai defrontar o italiano Lorenzo Musetti, 29.º do ranking e segundo cabeça de série do torneio.