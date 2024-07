O adeus de Cavendish à Volta a França

“Corri sem pressão, o que é estranho para a última etapa do Tour”, disse o sprinter britânico, de 39 anos, depois de concluir os 33,7 quilómetros entre o Mónaco e Nice, os últimos da sua carreira, pelo menos, na ‘Grande Boucle’.



Depois de, no sábado, ter terminado a 20.ª etapa em lágrimas, o agora recordista solitário de vitórias na prova francesa surgiu hoje muito mais calmo, revelando estar a “absorver” aquilo que lhe estava a acontecer.



“Já libertei grande parte das minhas emoções ontem [sábado]. Agora, posso desfrutar”, explicou.



Hoje, concluiu a etapa sem pressas, cumprimentando o público com a mão nos derradeiros metros até à meta.



Nesta edição, Mark Cavendish desempatou finalmente com Eddy Merckx como recordista de vitórias em etapas na Volta a França, ao somar, ao quinto dia, o 35.º triunfo, 16 anos depois do primeiro.



Questionado sobre se esta seria a última prova da sua carreira, em que conquistou 165 vitórias, o ciclista da Ilha de Man hesitou antes de responder “é provável”.



Seja ou não a sua última corrida, ‘Cav’ despede-se das grandes Voltas como terceiro mais vitorioso de sempre, com 55 vitórias em etapas (tem 17 no Giro e três na Vuelta, além das 35 no Tour), atrás de Merckx (64) e do também já retirado sprinter italiano Mario Cipollini (57).



A 111.ª Volta a França termina hoje com um inédito contrarrelógio em Nice, cidade que acolhe o primeiro final da prova fora de Paris.