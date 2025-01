Ordonhas confia num bom Mundial júnior de surf

"O Mundial é um desafio ainda maior do que o Europeu, mas o trabalho continua a ser o mesmo, com o mesmo foco e as mesmas rotinas, e acho que se cumprir tudo isso, tem tudo para correr bem", afirmou à Lusa o jovem surfista.



Francisco Ordonhas, de 19 anos, conquistou em setembro o título europeu júnior, repetindo o feito de Tiago Pires, em 1999, e Vasco Ribeiro, em 2014, no lado masculino, e de Teresa Bonvalot, em 2016 e 2017, no quadro feminino.



"Era o objetivo principal que tinha para este ano, fazer a final do europeu de juniores, e era ainda melhor se fosse campeão da Europa, que foi mesmo o que aconteceu. Portanto, sim, fiquei muito contente", sublinhou.



Segundo o surfista cascalense, a fórmula para o sucesso alcançado foi o trabalho árduo, com muitas horas, dentro e fora de água, de treino físico, além do suporte a nível psicológico.



"Trabalhei o ano todo e os últimos anos para cumprir objetivos como estes, e vou continuar a trabalhar para cumprir mais ainda. Tenho treinos todos os dias, tanto no surf como no ginásio. E tenho uma psicóloga também, que me ajuda a manter-me focado em alturas mais difíceis", revelou Ordonhas.



Como preparar a prova



A prova que vai decidir o título mundial vai ser disputada na praia de Urbiztondo, em San Juan, entre 13 e 19 de janeiro, e, apesar de nunca ter estado nas Filipinas, o surfista luso já identificou semelhanças com a praia de Ribeira d'Ilhas, na Ericeira.



"As Filipinas têm boas ondas, mas por acaso acho que a onda do campeonato não é muito boa. É 'meio mole', não tem muitas secções em pé, mas quando tem, temos que aproveitá-las. É uma 'direita' que faz lembrar Ribeira d'Ilhas", assinalou.



Por isso, Francisco Ordonhas tem apostado em treinar na famosa onda da Reserva Mundial de Surf, na Ericeira, para se preparar para o evento da WSL, além de viajar para as Filipinas com antecedência para se ambientar ao palco do campeonato.



"Há uma diferença de horários grande, e também em termos da temperatura da água, porque saio do inverno portugês, mas vou com uma semana de antecedência para me habituar", vincou.



Questionado sobre qual o resultado que espera no Mundial, Ordonhas "sacudiu" a pressão: "Ainda não pensei muito na classificação. Se for com isso na cabeça, acho que pode ser muita pressão e as coisas correm mal. O melhor é focar-me no meu surf e, depois, quanto mais longe for, melhor".