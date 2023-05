Ouro para Fernando Pimenta e Teresa Portela em Poznan

Duas semanas depois de terem ficado com o bronze na primeira etapa, na Hungria, a dupla lusa garantiu o triunfo em 01.42,33 minutos, superando em 1,98 segundos os dinamarqueses Gustav Bock e Julie Funch, segundos, e em 2,41 segundos os ucranianos Oleksandr Zaitsev e Nataliia Dokiienko.Após este triunfo, Fernando Pimenta ainda amealhou mais uma medalha de prata, em K1 5.000 metros, fechando a participação na Taça do Mundo de Poznan com um total de quatro: prata na prova de K1 5.000, ouro em K2 500 metros mistos, que conseguiu juntamente com Teresa Portela, e mais duas duas pratas alcançadas em K1 500 e K1 1.000 metros.





(Com Lusa)