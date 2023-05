Pimenta com prata

Tal como sucedeu há duas semanas, na primeira etapa, na Hungria, o canoísta, medalha de bronze da distância nos Jogos Olímpicos de Tóquio2020, ficou na segunda posição, completando a prova em 03.44,56 minutos, a 1,62 segundos do vencedor, o húngaro Adam Varga, enquanto o também magiar Balint Kopasz foi terceiro.



Na prova de K1 1.000 metros, na qual o pódio foi exatamente o mesmo que se registou na ronda inaugural da Taça do Mundo, em Szeged, o português João Duarte, foi quinto na final C.



Pouco depois de ter conquistado a prata, Pimenta assegurou presença na final de K1 500 metros, ao terminar na terceira posição a sua semifinal, com a marca de 1.49,76 minutos, a 1,13 segundos do vencedor, o alemão Moritz Willi Florstedt.



Na final de K1 200 metros, Iago Bebiano foi sétimo e, pouco depois, juntamente com Gustavo Gonçalves, David Varela e Pedro Casinha terminou em quarto lugar a final B de K4 500 metros, que deixou o quarteto luso na 13.ª posição geral.



No domingo, Fernando Pimenta marcará presença em três finais: às 10:22 (horas de Lisboa) disputa a de K1 500 metros, às 11:33 participa, juntamente com Teresa Portela, na de K2 500 metros misto, e às 14:35 marcará presença na final de K1 5.000 metros, na qual também participa João Duarte.