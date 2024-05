Países Baixos em destaque no Beach Pro Tour Elite16 de Espinho

A dupla Steven Van de Velde/Mathew Immers vai defrontar domingo os alemães Nils Ehlers/Clemens Wickler, enquanto no outro jogo se encontram os brasileiros George Wanderley/André Stein e os suecos David Åhman/Jonatan Hellvig.



Na competição feminina, as neerlandesas Katja Stam/Raisa Schoon medem forças com as norte-americanas Kirsten Nuss/Taryn Kloth, sendo que a outra partida vai juntar as espanholas Daniela Álvarez/Tânia Moreno às suíças Tanja Hüberli/NinaBrunner.



João Pedrosa e Hugo Campos não passaram da fase de grupos, tendo sido quartos e últimos do grupo D, com três derrotas e sem vencer qualquer set, o mesmo sucedendo com Beatriz Pinheiro e Inês Castro.