Palma conquista Liga dos Campeões de futsal pela segunda época seguida

Os espanhóis do Palma sagraram-se hoje bicampeões europeus de futsal, ao vencerem na final da Liga dos Campeões os compatriotas do FC Barcelona, por 5-1, na ‘final four’ que contou com Benfica, terceiro, e Sporting, quarto.

Adolfo Fernández colocou a equipa catalã em vantagem, aos 15 minutos, mas o Palma ainda operou a reviravolta na primeira parte, com os golos de Rômulo, aos 19, e Vilian Sousa, aos 20, tendo Neguinho, aos 34 e 40, e Chaguinha, aos 40, feito os restantes.



O FC Barcelona, que conta no plantel com os internacionais portugueses André Coelho e Erick Mendonça, ainda beneficiou de dois livres de 10 metros consecutivos quando o resultado era favorável, aos 18, mas Catela e Ferrão desperdiçaram as oportunidades.



Numa etapa final já de desespero para a formação que já conquistou a competição por quatro vezes – 2011/12, 2013/14, 2019/20 e 2021/22 -, Sergio Lozano foi admoestado com o cartão vermelho, aos 38, o que ainda ajudou mais à conquista da equipa balear.



O Palma reedita o êxito da derradeira edição, então a jogar perante os seus adeptos, o que não se verificou este ano, numa ‘final four’ ibérica disputada na capital arménia de Erevan, a mais de cinco mil quilómetros, arrebatando o cetro de novo sem favoritismo.



No jogo de atribuição da medalha de bronze, o Benfica - que falhou o acesso à final da Liga dos Campeões nas grandes penalidades, frente ao Palma - levou a melhor perante o eterno rival Sporting, por 6-3, alcançando o terceiro lugar pelo terceiro ano seguido.