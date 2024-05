Paris2024. Filipa Martins em forma para os Jogos

Em Rimini, Itália, Filipa Martins foi quinta na final de paralelas assimétricas, o seu aparelho de preferência, resultado que, juntamente com a boa prestação nos Mundiais de 2023, a faz “querer sempre mais e mais”.



“Mostra-nos que estamos a ir no caminho certo e a fazermos tudo o que podemos para chegar na melhor forma possível aos Jogos”, referiu, após a apresentação dos trajes e equipamentos da equipa portuguesa para Paris2024, no Aeroporto de Lisboa.



Estes serão os terceiros Jogos Olímpicos para Filipa Martins, que foi 37.ª no "all around" no Rio2016, o melhor resultado de uma portuguesa no concurso completo, e 43.ª em Tóquio2020, em que foi ainda 17.ª nas paralelas assimétricas.



“(O objetivo) É sempre superarmo-nos a nós próprios. O nosso objetivo principal é sempre a final ‘all around’ e isso já acaba por ser também o melhor (resultado de sempre) se conseguirmos”, assumiu.



Os Jogos Olímpicos Paris2024 disputam-se de 26 de julho a 11 de agosto.