Paris2024: Judocas Patrícia Sampaio e Bárbara Timo confiantes em lutar por medalhas

As duas atletas falavam no Aeroporto de Lisboa, após a apresentação dos trajes e equipamentos da equipa portuguesa para Paris2024, que ambas consideraram confortáveis e bonitos.



"A Patrícia evoluiu, as roupas evoluíram juntamente. Eu gostava muito de estar numa luta de medalhas em Paris. Tenho feito um bom percurso, com alguns percalços, algumas lesões, mas tenho conseguido fazer um bom percurso neste ciclo olímpico", disse Patrícia Sampaio.



Quinta nos recentes Europeus em -78 kg, Patrícia Sampaio, de 24 anos, está atualmente no 12.º lugar do ranking de qualificação olímpica e assume que o próximo objetivo é somar pontos que lhe permitam entrar no top 8 e ser cabeça de série.



"De momento, tenho mais uma competição e vou tentar pontuar mais um pouco, para tentar estar no top 8 e ser uma das cabeças de série. Sendo ou não, tenciono estar numa disputa de medalhas em Paris", assegurou.



Para a atleta do Gualdim Pais, o treino psicológico é também muito importante, garantindo estar melhor do que há três anos em Pequim, onde chegou com apenas 21 anos.



"Assim como o corpo, o psicológico é uma coisa que nós vamos treinando. Tendo tido a experiência, quando era tão jovem, de Tóquio, agora sinto que vou muito mais preparada para o palco gigante que são os Jogos Olímpicos. Nisso também estou mais evoluída", assumiu.



Embora o apuramento do judo ainda não tenha terminado, Patrícia Sampaio está praticamente apurada, tal como Bárbara Timo, que é 13.ª no ranking de qualificação em -60 kg e que diz que conquistar uma medalha "é sempre possível".



"Desde que descobri o que eram os Jogos Olímpicos, (uma medalha) é com o que sonho. Mas é possível e é uma meta que eu sei que posso alcançar. Tenho trabalhado muito para isso. Vão ser os meus segundos Jogos Olímpicos, os primeiros foram em Tóquio. Vai ser uma experiência diferente, devido à pandemia", referiu.



A judoca do Benfica disse estar "muito feliz por participar nos segundos Jogos Olímpicos e agora sentir realmente o pré-Jogos", como aconteceu hoje na apresentação dos trajes e equipamentos.



"Para mim, ter esta ambientação está a ser muito especial. Sei que estou a fazer o caminho para ter um bom resultado e um bom desempenho", disse.



Os Jogos Olímpicos Paris2024 disputam-se de 26 de julho a 11 de agosto.